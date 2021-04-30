Ситуация на границе. Тюркский совет готов помочь в урегулировании конфликта

Состоялся разговор министра иностранных дел Руслана Казакбаева с генеральным секретарем Тюркского совета (Совет сотрудничества тюркоязычных государств) Багдадом Амреевым по ситуации на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Уточняется, что в ходе разговора Казакбаев сообщил о достижении сторонами договоренности о прекращении огня и намерении урегулировать ситуацию за столом переговоров.

«Руслан Казакбаев информировал о ходе событий и текущем положении дел в приграничных районах Кыргызстана. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул приверженность кыргызской стороны международным двусторонним обязательствам и договоренностям», — проинформировали в МИД.

Отмечается, что генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев оценил подписание протокола по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных участках Баткенской области КР и Согдийской области РТ и другие достигнутые договоренности о мирном урегулировании ситуации.

Вместе с тем Багдад Амреев особо отметил вклад кыргызской стороны в перевод ситуации в мирное русло, а также выразил готовность оказать всяческую помощь со стороны Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Глава МИД КР и генеральный секретарь обсудили актуальные вопросы в рамках Тюркского совета, в том числе график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.