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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Скандал с «Эмгек». Бишкекская ТИК ждет материалы от правоохранителей

Глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов сообщил 24.kg, что информация по использованию партией «Эмгек» админресурса во время предвыборной кампании проверяется.

По его словам, БТИК направила материалы в правоохранительные органы и ждет ответа. Ранее в ЦИК 24.kg сообщили, что если эти сведения подтвердятся, то регистрация списка политорганизации может быть отменена.

Отметим, «Эмгек» подозревают в использовании административного ресурса. Сотрудник мэрии Бишкека Адилет Манасбеков рассказал, что во время предвыборной агитации партия задействовала домкомов и председателей ТСЖ. Это грубое нарушение избирательного законодательства.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192033/
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