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Власть

Модель работы Российско-Кыргызского фонда развития может быть изменена

Вице-премьер-министр, министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков встретился с заместителем министра финансов Российской Федерации Тимуром Максимовым. Об этом сообщили в профильном ведомстве.

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Российско-Кыргызский фонд развития до сих пор не возобновил кредитование

Обсуждены основные вопросы развития двусторонних отношений, взаимодействия между государствами в финансово-экономической сфере, текущие приоритетные и планируемые проекты.

Ключевой темой переговоров были вопросы возобновления полноформатной кредитно-инвестиционной деятельности Российско-Кыргызского фонда развития, вопросы корпоративного управления, модернизация финансовой модели фонда и кредитование новых проектов прямого финансирования.

«Это будет импульсом для активизации процессов финансовой поддержки, деловой активности предпринимательства в целях обеспечения занятости населения», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191941/
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