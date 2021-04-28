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Власть

В парламенте новый депутат Мамасадык Бакиров принес присягу

Сегодня на заседании парламента новый депутат Мамасадык Бакиров принес присягу и приступил к выполнению своих обязанностей.

Он пришел вместо Джаныбека Бакчиева, который сдал мандат 26 апреля.

О новом депутате известно, что он член политсовета «Бир Бола», был главой Ошской области. В 2020 году Мамасадык Бакиров руководил штабом партии «Ыйман нуру» и на выборах в Жогорку Кенеш баллотировался по ее списку под номером 10.

Бакиров родился в селе Каратай Кара-Суйского района Ошской области в 1967 году.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191814/
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