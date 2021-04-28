В парламенте новый депутат Мамасадык Бакиров принес присягу

Сегодня на заседании парламента новый депутат Мамасадык Бакиров принес присягу и приступил к выполнению своих обязанностей.

Он пришел вместо Джаныбека Бакчиева, который сдал мандат 26 апреля.

О новом депутате известно, что он член политсовета «Бир Бола», был главой Ошской области. В 2020 году Мамасадык Бакиров руководил штабом партии «Ыйман нуру» и на выборах в Жогорку Кенеш баллотировался по ее списку под номером 10.

Бакиров родился в селе Каратай Кара-Суйского района Ошской области в 1967 году.