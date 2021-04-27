В Кыргызстане назначен ряд судей местных судов. Садыр Жапаров подписал указы, сообщила его пресс-служба.
Советом по отбору судей внесены предложения о назначении на должности судей по 31 кандидату в некоторые городские и районные суды Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областей в связи с истечением срока полномочий.
По одному кандидату президент вернул материалы в совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.
30 кандидатов направлены для исполнения судебных полномочий:
в Чуйский районный суд:
- Гуляй Курманова;
в Аксыйский районный суд:
- Кайрат Батыралиев;
- Манасбек Дарманкулов;
- Ташкан Насирова;
в Базар-Коргонский районный суд:
- Шарипжан Миталипов;
- Марклен Нармырзаев;
- Сулайман Эргешов;
в Ноокенский районный суд:
- Данияр Осконов;
- Мунарбек Турдумбетов;
в Сузакский районный суд:
- Нуржамал Маматалиева;
- Иматилла Жолдошов;
- Жолчу кызы Сапаргул;
- Айжан Смадиярова;
- Уулкан Осмоналиева;
в Тогуз-Тороузский районный суд:
- Ниматилла Каримбеков;
- Аманбек Толонбаев;
в Чаткальский районный суд:
- Сотибек Осмонов;
в Токтогульский районный суд:
- Гулмира Бапанова;
в Кара-Кульский городской суд:
- Нурлан Миркамилов;
в Майлуу-Суйский городской суд:
- Данияр Асылбашев;
в Таш-Кумырский городской суд:
- Алтынбек Садыков;
в Джалал-Абадский городской суд:
- Аида Апысова;
- Калмамат уулу Алтынбек;
в Кара-Суйский районный суд:
- Венера Туманова;
в Чон-Алайский районный суд:
- Элиза Эргешова;
в Ошский городской суд:
- Кылычбек Истамкулов;
- Темирбек Курманбеков;
- Темирбек Маматов;
- Абдималик Акматов;
- Таалайбек Матенов.
Указы вступают в силу со дня подписания.