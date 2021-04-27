18:33
USD 84.80
EUR 102.60
RUB 1.13
Власть

В Кыргызстане назначен ряд судей местных судов

В Кыргызстане назначен ряд судей местных судов. Садыр Жапаров подписал указы, сообщила его пресс-служба.

Советом по отбору судей внесены предложения о назначении на должности судей по 31 кандидату в некоторые городские и районные суды Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областей в связи с истечением срока полномочий.

По одному кандидату президент вернул материалы в совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.

30 кандидатов направлены для исполнения судебных полномочий:

в Чуйский районный суд:

  • Гуляй Курманова;

в Аксыйский районный суд:

  • Кайрат Батыралиев;
  • Манасбек Дарманкулов;
  • Ташкан Насирова;

в Базар-Коргонский районный суд:

  • Шарипжан Миталипов;
  • Марклен Нармырзаев;
  • Сулайман Эргешов;

в Ноокенский районный суд:

  • Данияр Осконов;
  • Мунарбек Турдумбетов;

в Сузакский районный суд:

  • Нуржамал Маматалиева;
  • Иматилла Жолдошов;
  • Жолчу кызы Сапаргул;
  • Айжан Смадиярова;
  • Уулкан Осмоналиева;

в Тогуз-Тороузский районный суд:

  • Ниматилла Каримбеков;
  • Аманбек Толонбаев;

в Чаткальский районный суд:

  • Сотибек Осмонов;

в Токтогульский районный суд:

  • Гулмира Бапанова;

в Кара-Кульский городской суд:

  • Нурлан Миркамилов;

в Майлуу-Суйский городской суд:

  • Данияр Асылбашев;

в Таш-Кумырский городской суд:

  • Алтынбек Садыков;

в Джалал-Абадский городской суд:

  • Аида Апысова;
  • Калмамат уулу Алтынбек;

в Кара-Суйский районный суд:

  • Венера Туманова;

в Чон-Алайский районный суд:

  • Элиза Эргешова;

в Ошский городской суд:

  • Кылычбек Истамкулов;
  • Темирбек Курманбеков;
  • Темирбек Маматов;
  • Абдималик Акматов;
  • Таалайбек Матенов.

Указы вступают в силу со дня подписания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191744/
просмотров: 327
Версия для печати
Материалы по теме
Назначен ряд судей местных судов
Юристы требуют наказать следственного судью. Обратились к президенту
В Кыргызстане назначен ряд судей местных судов
Назначен ряд судей местных судов
Правозащитники обеспокоены давлением на независимость судебной системы
Приговор за деньги и по указке. Депутат рассказал о коррупционных фактах в судах
О происхождении имущества судьи Бишкекского горсуда рассказал Равшан Джеенбеков
Ложь и манипуляция. Равшан Джеенбеков про дело сестры о незаконном обогащении
Незаконное обогащение. Судья Мира Джеенбекова объяснила происхождение имущества
Прекращены полномочия судьи Джалал-Абадского городского суда
Популярные новости
Плачущий активист назначен советником министра. Он&nbsp;угрожал прокурорам и&nbsp;судьям Плачущий активист назначен советником министра. Он угрожал прокурорам и судьям
Митинг в&nbsp;Узгене. Камчыбек Ташиев пообещал не&nbsp;отдавать Кемпир-Абад Узбекистану Митинг в Узгене. Камчыбек Ташиев пообещал не отдавать Кемпир-Абад Узбекистану
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;19-23 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 апреля
Это фантазии. В&nbsp;графике Садыра Жапарова нет интервью о&nbsp;лечении аконитом Это фантазии. В графике Садыра Жапарова нет интервью о лечении аконитом
Бизнес
Инициативы правительства Индии стимулируют развитие туризма в&nbsp;Джамму и&nbsp;Кашмире Инициативы правительства Индии стимулируют развитие туризма в Джамму и Кашмире
Подарки к&nbsp;15-летию MegaCom! 1&nbsp;год в&nbsp;сети = 1&nbsp;ГБ интернета Подарки к 15-летию MegaCom! 1 год в сети = 1 ГБ интернета
Акция к&nbsp;15-летию MegaCom! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера Акция к 15-летию MegaCom! Скидки до 100 процентов на премиальные номера
Прочитай и&nbsp;отправь начальнику: как получить плюс 12&nbsp;тысяч сомов в&nbsp;год к&nbsp;зарплате Прочитай и отправь начальнику: как получить плюс 12 тысяч сомов в год к зарплате
27 апреля, вторник
18:30
28 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 28 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:19
Инициативы правительства Индии стимулируют развитие туризма в Джамму и Кашмире
18:13
Бишкек снова заполонили несанкционированные батуты и точки проката велосипедов
18:12
В трех каналах Баткенского района критически низкий уровень воды
18:08
Подарки к 15-летию MegaCom! 1 год в сети = 1 ГБ интернета