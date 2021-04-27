В Кыргызстане назначен ряд судей местных судов. Садыр Жапаров подписал указы, сообщила его пресс-служба.

Советом по отбору судей внесены предложения о назначении на должности судей по 31 кандидату в некоторые городские и районные суды Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областей в связи с истечением срока полномочий.

По одному кандидату президент вернул материалы в совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.

30 кандидатов направлены для исполнения судебных полномочий:

в Чуйский районный суд:

Гуляй Курманова;

в Аксыйский районный суд:

Кайрат Батыралиев;

Манасбек Дарманкулов;

Ташкан Насирова;

в Базар-Коргонский районный суд:

Шарипжан Миталипов;

Марклен Нармырзаев;

Сулайман Эргешов;

в Ноокенский районный суд:

Данияр Осконов;

Мунарбек Турдумбетов;

в Сузакский районный суд:

Нуржамал Маматалиева;

Иматилла Жолдошов;

Жолчу кызы Сапаргул;

Айжан Смадиярова;

Уулкан Осмоналиева;

в Тогуз-Тороузский районный суд:

Ниматилла Каримбеков;

Аманбек Толонбаев;

в Чаткальский районный суд:

Сотибек Осмонов;

в Токтогульский районный суд:

Гулмира Бапанова;

в Кара-Кульский городской суд:

Нурлан Миркамилов;

в Майлуу-Суйский городской суд:

Данияр Асылбашев;

в Таш-Кумырский городской суд:

Алтынбек Садыков;

в Джалал-Абадский городской суд:

Аида Апысова;

Калмамат уулу Алтынбек;

в Кара-Суйский районный суд:

Венера Туманова;

в Чон-Алайский районный суд:

Элиза Эргешова;

в Ошский городской суд:

Кылычбек Истамкулов;

Темирбек Курманбеков;

Темирбек Маматов;

Абдималик Акматов;

Таалайбек Матенов.

Указы вступают в силу со дня подписания.