Итоги выборов. Избиратели и кандидаты от НДПК написали жалобу в ЦИК

Избиратели и кандидаты от партии НДПК написали жалобу в ЦИК на решение Бишкекской ТИК об отмене регистрации списка политорганизации.

По их словам, это постановление незаконно и ущемляет интересы проголосовавших за политобъединение на выборах 11 апреля.

Заявители просят Центризбирком проявить принципиальность и отклонить необоснованное решение БТИК.

Отметим, в ночь на 19 апреля Бишкекская ТИК приняла решение снять НДПК за агитацию в день голосования, подкуп и нарушение порядка финансирования избирательной кампании. Избирательные бюллетени с голосами, отданными за партию, признаны недействительными.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.