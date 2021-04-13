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Власть

Аудит налоговой. Будут использоваться стандарты 1989 года

«Почему в законопроекте о ратификации соглашения с Россией о помощи для развития Налоговой службы написано, что при аудите будут использованы стандарты информационной безопасности СССР, то есть стандарты, разработанные еще в 1985-1989 годах», — поинтересовался на заседании комитета по экономической и фискальной политике депутат Дастан Бекешев.

На это заместитель главы ГНС Кубаныч Шатемиров ответил, что в рамках проектирования, разработки и внедрения информационных систем до сих пор используются стандарты 1989-1992 годов.

Депутат удивился, как могут использовать такие госстандарты, если в СССР не было даже беспроводной сети.

«Эти ГОСТы касаются этапности проведения работ в части. Здесь расписаны больше организационные этапы, касается больше содержания. В части технологической специфики используются современные технологии», — заверил Кубаныч Шатемиров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189949/
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