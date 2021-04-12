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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

В ЦИК рассказали, когда должны быть объявлены выборы в парламент

В ЦИК рассказали, когда должны быть объявлены выборы в парламент.

По словам члена комиссии Тынчтыка Шайназарова, сначала шестой созыв должен привести избирательное законодательство в соответствие с новой Конституцией, принятой на референдуме 11 апреля.

«Думаю, что дату выборов в Жогорку Кенеш назначат не раньше июля. В этом случае выборы пройдут либо 3, либо 10 октября. Если же нардепы не успеют, то тогда кампания состоится в ноябре», — сказал он.

Тынчтык Шайназаров добавил, что, вероятнее всего, пропорциональную систему оставят, но будут открытые списки и единый республиканский избирательный округ. 

По новой Конституции в ЖК будет 90 депутатов.

Напомним, накануне в Кыргызстане прошел референдум. По предварительным данным Центризбиркома, в нем приняли участие 37,07 процента зарегистрированных избирателей. За проголосовали 79,23 процента, против — 13,66 процента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189810/
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