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Власть

В Баткенской области завершается первый этап строительства канала Максат

Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Аскарбек Джаныбеков ознакомился с ходом строительства крупных ирригационных объектов в Баткенской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, Аскарбек Джаныбеков побывал на канале Молдо-Нияз в Кадамджайском районе. Его строительство началось в конце 2017 года и будет завершено этой осенью. Сметная стоимость проекта составляет 280 миллионов сомов. После завершения работ будут освоены 300 гектаров новых земель, на 410 гектарах улучшится водообеспечение.

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В рамках проекта построены два тоннеля протяженностью 538 и 165 метров. На 80 процентов завершено строительство магистрального канала и внутрихозяйственной оросительной сети. Объекты будут готовы до октября 2021-го.

Далее министр посмотрел канал Максат в Лейлекском районе. В ноябре 2020 года принято решение о выделении 100 миллионов сомов на первый этап строительства. Работы завершены уже на 80 процентов: готовы головное сооружение, подводный канал и отстойник.

Отмечается, что объект будет построен в четыре этапа. Сметная стоимость всего строительства — 1 миллиард 900 миллионов сомов.

«Если будут выделены средства своевременно, планируется построить объект в течение четырех лет. По окончании работ будет освоено 1 тысяча 800 гектаров новых орошаемых земель, на 7 тысяч 550 гектарах повысится обеспеченность водой. Первый этап будет завершен до конца мая», — заключили в министерстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189787/
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