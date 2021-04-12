13:10
USD 84.79
EUR 100.79
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

В милицию города Ош в день выборов поступило 44 заявления о нарушениях

В милиции Оша всего зарегистрировано 121 заявление по нарушениям выборного процесса. Об этом сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

По ее данным, из них 44 сообщения поступило вчера. По 11 заявлениям правоохранители проводят следствие, на рассмотрение в ТИК направили два материала. Остальные обращения проверяются.

Напомним, что наблюдатели ОФ «Общее дело» зафиксировали 101 нарушение в день голосования на местных выборах. Из них 65 в Бишкеке и 36 — в Оше.

Ущемление прав наблюдателя зафиксировано на участках № 5301 в Оше и 1332, 1343, 1028 в Бишкеке. Не было пересчета полученных бюллетеней на УИК № 1343, 1115, 1303, 1228 в Бишкеке и 5323 в Оше.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189757/
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
Международные наблюдатели отмечают высокий порог явки на референдум
У российских наблюдателей нет претензий к проведению референдума
Итоги выборов. Предварительный состав БГК и Ошского горкенеша
Итоги выборов. Наблюдатели зафиксировали 101 нарушение
Итоги выборов. Митинг у здания ЦИК закончился
Итоги голосования. Перевыборов требуют партии, митингующие у ЦИК
Итоги выборов. Член ЦИК посоветовал партиям проигрывать достойно
Итоги выборов. Партия СДК вышла на митинг и требует отмены голосования
Итоги выборов. Партия «Наш народ» будет расследовать факты подкупа избирателей
Итоги выборов. Илим Карыпбеков считает, что НДПК могла набрать больше голосов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане местные выборы и&nbsp;референдум по&nbsp;Конституции. Что происходит сейчас В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституции. Что происходит сейчас
Местные выборы. Семипроцентный барьер преодолели четыре партии Местные выборы. Семипроцентный барьер преодолели четыре партии
Местные выборы. Наримана Тюлеева уже выдвигают на&nbsp;пост мэра Бишкека Местные выборы. Наримана Тюлеева уже выдвигают на пост мэра Бишкека
Выборы и&nbsp;референдум: вы&nbsp;пойдете голосовать? Опрос Выборы и референдум: вы пойдете голосовать? Опрос
Бизнес
Почему водителям выгодно переходить на&nbsp;метан Почему водителям выгодно переходить на метан
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
Определяйте местоположение своих близких за&nbsp;секунды Определяйте местоположение своих близких за секунды
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Оше
12 апреля, понедельник
13:06
Массовая скупка автомобильных катализаторов. В Бишкеке закрыли 12 пунктов сбора Массовая скупка автомобильных катализаторов. В Бишкеке...
13:00
День космонавтики. Что вы знаете о Салижане Шарипове? Тест
12:56
В Бишкеке таксист сбил пешехода и скрылся. Его нашли и задержали
12:54
ШОС признает референдум в Кыргызстане свободным и легитимным
12:45
На опасный пандус жалуются жители Бишкека. Там уже провалился велосипедист