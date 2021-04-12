В милицию города Ош в день выборов поступило 44 заявления о нарушениях

В милиции Оша всего зарегистрировано 121 заявление по нарушениям выборного процесса. Об этом сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

По ее данным, из них 44 сообщения поступило вчера. По 11 заявлениям правоохранители проводят следствие, на рассмотрение в ТИК направили два материала. Остальные обращения проверяются.

Напомним, что наблюдатели ОФ «Общее дело» зафиксировали 101 нарушение в день голосования на местных выборах. Из них 65 в Бишкеке и 36 — в Оше.

Ущемление прав наблюдателя зафиксировано на участках № 5301 в Оше и 1332, 1343, 1028 в Бишкеке. Не было пересчета полученных бюллетеней на УИК № 1343, 1115, 1303, 1228 в Бишкеке и 5323 в Оше.