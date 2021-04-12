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Власть

ШОС признает референдум в Кыргызстане свободным и легитимным

Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества признает состоявшийся в Кыргызстане референдум свободным и легитимным. Об этом на брифинге сообщил глава миссии заместитель генерального секретаря ШОС Чжан Хайчжоу.

По его словам, в день голосования наблюдатели посетили 50 избирательных участков в Бишкеке и Чуйской области.

«Миссия признает прошедший референдум свободным, честным, достоверным и демократичным. Легитимность не вызывает сомнений. Заключения и выводы основаны на проведениях личных наблюдений миссии и фактах, собранных в день референдума. Стоит отметить, обеспеченность участков пандусами для людей с ограниченными возможностями здоровья составляет 83 процента. Общее количество избирателей с инвалидностью составило 18 тысяч 465 человек», — сказал Чжан Хайчжоу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189746/
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