Люди устали от произвола власти. Обращение Садыра Жапарова к кыргызстанцам

Пресс-служба президента распространила обращение Садыра Жапарова, приуроченное к дню голосования на выборах депутатов местных кенешей и референдуму по проекту новой Конституции Кыргызской Республики.

«Настал день народного голосования, направленного на повышение ответственности за будущее страны и дисциплины в системе государственного управления. Кыргызстан уже тридцать лет ищет свой путь, за это время произошел ряд волнений. Все это следствие непоследовательности наших намерений и стремлений. События октября прошлого года потребовали от нас выбора нашего дальнейшего пути, а также повышения ответственности и наведения порядка в стране. Октябрьские народные волнения произошли в результате самых грязных выборов в нашей истории. Власть тогда не услышала голос народа. Устав от такой безответственности, несправедливости и произвола власти, народ потребовал системных преобразований», — говорится в тексте.

По словам Садыра Жапарова, впервые в истории независимости Кыргызской Республики народу было предоставлено право выбора формы правления. Как известно, 10 января граждане страны выбрали свой путь и поддержали президентскую форму правления.

«Вследствие этого назрела необходимость изменения Основного закона. Новый проект Конституции был разработан с участием научного сообщества, активных и видных представителей общественности.

Наш дальнейший путь тесно связан с вашим сегодняшним выбором. Только с установлением ответственности в системе государственного управления, соблюдением верховенства закона у нас будет чиста совесть перед народом и появится надежда на светлое будущее», — отмечено в обращении.

Я, как глава государства, призываю всех наших соотечественников, имеющих право голоса, не быть равнодушными к будущему своей страны. Садыр Жапаров

«Выборы депутатов местных кенешей и референдум по проекту новой Конституции должны проводиться справедливо и беспристрастно, без использования административного ресурса. Нам нужно извлекать уроки из прошлого и не повторять ошибок предыдущих властей. Главное условие демократического обновления — свободное волеизъявление народа на выборах. Только та власть, которая проведет честные выборы без нарушения правил конкуренции, может оправдать доверие граждан страны. Справедливые выборы в свою очередь станут основой мира и стабильности в стране. Поэтому я призываю всех граждан принять активное участие в местных выборах и референдуме и еще раз требую от соответствующих государственных органов обеспечить прозрачный избирательный процесс. Для построения сильного государства прежде всего необходим сильный Основной закон страны», — отметил глава государства.