За рубежом открыты 48 участков для голосования на референдуме

Голосование на референдуме по принятию проекта новой Конституции проходит на 48 избирательных участках, открытых за рубежом. Об этом сообщает ЦИК.

Первыми исполнить гражданский долг традиционно отправились кыргызстанцы, находящиеся во Владивостоке — участки там открылись шесть часов назад (по местному времени).

В 8.00 открылись 2 тысячи 435 избирательных участков на территории Кыргызстана. На 2 тысячах 273 избирательных участках голосование проходит как на выборах депутатов местных кенешей, так и на референдуме. На 162 избирательных участках в четырех городах и 32 айыльных аймаках, где не истек срок полномочий действующих депутатов местных кенешей, выборы в это воскресенье не проводятся. Поэтому голосование проходит только на референдуме.

В целом голосование проходит на 2 тысячах 483 избирательных участках.

Голосование продлится до 20.00. Для того чтобы проголосовать, избиратель должен явиться лично на избирательный участок, на котором он или она зарегистрированы. Узнать свой избирательный участок избиратели могут на портале Тизме, позвонив по номеру 1255 (звонок бесплатный) или отправив SMS с пином на номер 119.

Сегодня проходит голосование на выборах депутатов местных кенешей и на референдуме. Граждане Кыргызстана выбирают 796 депутатов в 28 городских кенешей и 7 тысяч 560 депутатов в 420 айыльных кенешей, а также голосуют за проект Конституции.