09:43
USD 84.79
EUR 100.79
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

За рубежом открыты 48 участков для голосования на референдуме

Голосование на референдуме по принятию проекта новой Конституции проходит на 48 избирательных участках, открытых за рубежом. Об этом сообщает ЦИК.

Первыми исполнить гражданский долг традиционно отправились кыргызстанцы, находящиеся во Владивостоке — участки там открылись шесть часов назад (по местному времени).

В 8.00 открылись 2 тысячи 435 избирательных участков на территории Кыргызстана. На 2 тысячах 273 избирательных участках голосование проходит как на выборах депутатов местных кенешей, так и на референдуме. На 162 избирательных участках в четырех городах и 32 айыльных аймаках, где не истек срок полномочий действующих депутатов местных кенешей, выборы в это воскресенье не проводятся. Поэтому голосование проходит только на референдуме.

В целом голосование проходит на 2 тысячах 483 избирательных участках.

Голосование продлится до 20.00. Для того чтобы проголосовать, избиратель должен явиться лично на избирательный участок, на котором он или она зарегистрированы. Узнать свой избирательный участок избиратели могут на портале Тизме, позвонив по номеру 1255 (звонок бесплатный) или отправив SMS с пином на номер 119.

Сегодня проходит голосование на выборах депутатов местных кенешей и на референдуме. Граждане Кыргызстана выбирают 796 депутатов в 28 городских кенешей и 7 тысяч 560 депутатов в 420 айыльных кенешей, а также голосуют за проект Конституции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189515/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституции. Что происходит сейчас
ЦИК умолчала, что избиратель может не брать чек для голосования на референдуме
Местные выборы. Вне помещений проголосовали более 17 тысяч граждан
В Кыргызстане начались выборы депутатов местных кенешей и референдум
Вопрос об отмене итогов выездного голосования будет решаться по каждому участку
Энергетики обеспечат бесперебойное электроснабжение избирательных участков
Выборы и референдум. Большинство читателей 24.kg не хотят голосовать
В день тишины в Кыргызстане проголосуют 19,2 тысячи избирателей
Местные выборы и референдум. В правительстве будет работать кол-центр
Местные выборы. Почти половина кандидатов в депутаты — безработные
Популярные новости
Выборы и&nbsp;референдум: вы&nbsp;пойдете голосовать? Опрос Выборы и референдум: вы пойдете голосовать? Опрос
Одиннадцать лет спустя. Кто пришел к&nbsp;власти 7&nbsp;апреля 2010 года и&nbsp;где они сейчас Одиннадцать лет спустя. Кто пришел к власти 7 апреля 2010 года и где они сейчас
Меня критикуют. Камчыбек Ташиев о&nbsp;делимитации и&nbsp;демаркации участков госграницы Меня критикуют. Камчыбек Ташиев о делимитации и демаркации участков госграницы
Медикам ЦСМ подняли зарплату. Садыр Жапаров рассказал, когда ее&nbsp;увеличат другим Медикам ЦСМ подняли зарплату. Садыр Жапаров рассказал, когда ее увеличат другим
Бизнес
Почему водителям выгодно переходить на&nbsp;метан Почему водителям выгодно переходить на метан
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
Определяйте местоположение своих близких за&nbsp;секунды Определяйте местоположение своих близких за секунды
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Оше
11 апреля, воскресенье
09:30
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 11 апреля 1979 года Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 11...
09:18
Выборы в БГК. Кандидат «Социал-демократов» стала наблюдателем: это нарушение
09:09
ЦИК умолчала, что избиратель может не брать чек для голосования на референдуме
09:06
В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституции. Что происходит сейчас
09:00
Неделя-24. Убийство Айзады, коронавирус и местные выборы