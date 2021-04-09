19:37
USD 84.80
EUR 100.73
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Конституция и выборы: самое важное

В день тишины в Кыргызстане проголосуют 19,2 тысячи избирателей

Более 19 тысяч кыргызстанцев подали заявления о голосовании вне помещений. Об этом сообщает ЦИК. 

Уточняется, что, согласно законам «О выборах депутатов местных кенешей», «О референдуме Кыргызской Республики», проголосовать вне помещения могут избиратели:

  • внесенные в списки, но по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок для голосования;
  • находящиеся в день голосования в больницах,
  • в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых;
  • временно проживающие в местах, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства.

В исключительных случаях по решению соответствующей избирательной комиссии голосуют по месту своего пребывания:

  • военнослужащие, несущие службу в день голосования в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местах,
  • сотрудники органов внутренних дел, несущие службу в день голосования,
  • избиратели, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы, список которых утверждается Центральной избирательной комиссией,
  • избиратели, работающие вахтовым методом,
  • участники референдума, находящиеся под домашним арестом, если они постоянно проживают на территории избирательного участка.

Участковые избирательные комиссии обязаны обеспечить таким избирателям возможность голосования вне помещения за один день до 11 апреля.

Голосование вне помещения проводится с 8.00 до 20.00 и только на основании письменного заявления избирателя.

По данным ЦИК, для голосования вне помещения на местных выборах и референдуме по принятию проекта новой редакции Конституции поступило 19 тысяч 298 заявлений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189450/
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
Местные выборы и референдум. В правительстве будет работать кол-центр
Референдум. ЦИК издала проект Конституции шрифтом Брайля
Референдум. О новшествах в Конституции и как они отразятся на кыргызстанцах
Местные выборы и референдум. ЦИК аккредитовала 183 международных наблюдателя
Выборы и референдум: вы пойдете голосовать? Опрос
Об ответственности кыргызстанцев за принятие новой Конституции
Референдум. «ЭлТР» и «Биринчи радио» пригласят противников новой Конституции
Референдум. Рита Карасартова пожаловалась на ОТРК, «ЭлТР» и «Биринчи радио»
Для мониторинга местных выборов и референдума аккредитовано 153 наблюдателя
Местные выборы и референдум. 3 миллиона 606 тысяч человек в списке избирателей
Популярные новости
Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о&nbsp;том, кто носит еду бывшему президенту Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о том, кто носит еду бывшему президенту
В&nbsp;Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и&nbsp;документов в&nbsp;бумажном виде В Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и документов в бумажном виде
С&nbsp;1&nbsp;мая в&nbsp;Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но&nbsp;не&nbsp;всем С 1 мая в Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но не всем
Выборы и&nbsp;референдум: вы&nbsp;пойдете голосовать? Опрос Выборы и референдум: вы пойдете голосовать? Опрос
Бизнес
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
Определяйте местоположение своих близких за&nbsp;секунды Определяйте местоположение своих близких за секунды
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Оше
ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в&nbsp;Бишкеке ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в Бишкеке
9 апреля, пятница
19:21
В Якутии задержали кыргызстанца, пропагандирующего радикальный ислам В Якутии задержали кыргызстанца, пропагандирующего ради...
19:19
В Бишкеке убили мужчину. Родственники жалуются на бездействие милиции
19:11
В день тишины в Кыргызстане проголосуют 19,2 тысячи избирателей
19:00
Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, выставки, концерты
18:43
В Оше подследственный пытался повеситься. Его спасли милиционеры