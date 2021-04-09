В день тишины в Кыргызстане проголосуют 19,2 тысячи избирателей

Более 19 тысяч кыргызстанцев подали заявления о голосовании вне помещений. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что, согласно законам «О выборах депутатов местных кенешей», «О референдуме Кыргызской Республики», проголосовать вне помещения могут избиратели:

внесенные в списки, но по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок для голосования;

находящиеся в день голосования в больницах,

в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых;

временно проживающие в местах, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства.

В исключительных случаях по решению соответствующей избирательной комиссии голосуют по месту своего пребывания:

военнослужащие, несущие службу в день голосования в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местах,

сотрудники органов внутренних дел, несущие службу в день голосования,

избиратели, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы, список которых утверждается Центральной избирательной комиссией,

избиратели, работающие вахтовым методом,

участники референдума, находящиеся под домашним арестом, если они постоянно проживают на территории избирательного участка.

Участковые избирательные комиссии обязаны обеспечить таким избирателям возможность голосования вне помещения за один день до 11 апреля.

Голосование вне помещения проводится с 8.00 до 20.00 и только на основании письменного заявления избирателя.

По данным ЦИК, для голосования вне помещения на местных выборах и референдуме по принятию проекта новой редакции Конституции поступило 19 тысяч 298 заявлений.