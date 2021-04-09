Эмомали Рахмон: Вопрос обмена Воруха никогда не обсуждался

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон опроверг возможность обмена анклава Воруха. Об этом он заявил сегодня во время встречи с местными жителями.
По его словам, за 19 лет переговоров с кыргызской стороной по вопросу делимитации и демаркации границы вопрос обмена Воруха ни разу не обсуждался и никогда не будет обсуждаться.
Он отметил, что Таджикистан и Кыргызстан начиная с 2002 года проводят переговоры, создав совместную комиссию по делимитации и демаркации госграниц. До сегодняшнего дня прошло более 100 встреч и заседаний.
«В 2016-м предлагалось подписать проект соглашения по делимитации и демаркации определенных границ — 519,9 километра. Кыргызская сторона сама выразила готовность, и всю документацию подготовили. Однако по неизвестным нам причинам соседняя страна тогда так и не подписала проект», — заявил Эмомали Рахмон.
По данным таджикских СМИ, в Ворухе Эмомали Рахмон сегодня открыл обновленный Дворец культуры, площадь государственного флага и другие объекты.