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Власть

Глава МИД рассказал о зарплате дипломатов. Она самая низкая в регионе

У кыргызстанских дипломатов самая низкая заработная плата в Центральной Азии. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сообщил министр иностранных дел Руслан Казакбаев.

По его словам, заработная плата сотрудников ведомства начинается от 6,5 тысячи сомов.

«Начинающие сотрудники получают 6,5 тысячи сомов. Ладно, мы, руководители, находимся в статусе политической должности. У нас атташе получает 12 тысяч сомов, в то время как в Казахстане, например, у атташе зарплата составляет 20 тысяч, Таджикистане — 28 тысяч, Азербайджане — 153 тысячи сомов», — сказал Руслан Казакбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188885/
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