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Власть

Премьер возмутился, что чиновники сидят в кабинетах, а не работают на местах

Руководители государственных ведомств и местных органов власти должны изучать проблемные вопросы на месте и оказывать содействие в их решении, а не сидеть в кабинетах. Об этом премьер-министр Улукбек Марипов заявил сегодня на заседании правительства.

По его словам, главы районов должны тесно взаимодействовать с каждым фермером.

«Нужен обстоятельный план с четким анализом и планированием посева сельскохозяйственных культур с учетом районирования и потребностей населения. Профильное министерство должно подсказать фермерам, что сажать, чтобы в последующем не было проблем со сбытом. По республике огромное количество неиспользуемых, но пригодных для пахотных работ земель, почему мы их не используем? Не стоит в ущерб одной культуре сажать другую, вызывая тем самым ее дефицит на следующий год. Надо использовать дополнительные пахотные земли. Это важный вопрос, который надо решить в ближайшее время. Прошу взять его на контроль», — сказал Улукбек Марипов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188481/
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