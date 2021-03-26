Референдум. Составлен предварительный список избирателей за рубежом

Составлен предварительный список избирателей за рубежом. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, в него входит 54 тысячи 135 граждан, проживающих за пределами республики. Уточнить себя в списке и внести исправления кыргызстанцы могут до 27 марта включительно, и до этого числа они также смогут сменить избирательный адрес.

Проголосовать смогут только те, кто встал на консульский учет и сделал биометрику.

До 27 марта включительно для участия в выборах депутатов местных кенешей и референдуме Кыргызской Республики необходимо уточнить себя в списке избирателей:

на государственном портале избирателей «Тизме» — https://tizme.gov.kg/;

на своем избирательном участке;

позвонив или отправив на номер 119 СМС с указанием своего ПИН — номера, указанного в паспорте (звонок и СМС бесплатно), при этом вы получите номер и адрес своего избирательного участка.

Референдум по принятию проекта новой Конституции пройдет 11 апреля, в один день с местными выборами.