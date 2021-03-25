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Власть

В Государственной службе цифрового развития назначили председателя

Таалайбек Орозов назначен председателем Государственной службы цифрового развития. Об этом сообщили в ведомстве.

По их данным, первый заместитель руководителя аппарата правительства Айбек Джунушалиев представил коллективу нового главу.

Айбек Джунушалиев пожелал председателю успешной и плодотворной работы. Он отметил, что задача для ведомства и его руководства определена, надо усилить работу по цифровизации. По его словам, действующая нормативно-правовая база должна быть усовершенствована, а также необходимо обратить особое внимание на ряд требований бизнес-сообщества.

Таалайбек Орозов поблагодарил руководство и своих коллег за оказанное доверие и выразил надежду на успешную реализацию поставленных целей.

Ранее Таалайбек Орозов был заведующим отделом регионального развития, транспорта, строительства и коммуникаций аппарата кабмина.

Напомним, Государственный комитет информационных технологий и связи преобразован в Государственную службу цифрового развития.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187637/
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