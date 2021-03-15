В парламентской фракции «Кыргызстан» перестановки. Сменился лидер

В парламентской фракции «Кыргызстан» сменился руководитель — вместо Нурбека Алимбекова должность занял Бейшеналы Нурдинов. Информацию подтвердили в секретариате фракции.

Его кандидатуру поддержали 12 из 18 парламентариев. Отметим, что Нурбек Алимбеков возглавляет один из парламентских комитетов. Согласно регламенту, он не может одновременно занимать две должности. Бейшеналы Нурдинов избран опросным путем.

Как заявил 24.kg Нурбек Алимбеков, он согласен с решением коллег. Однако достойным кресла главы фракции считает Каната Исаева.

Лидер партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев ситуацию во фракции не комментирует.