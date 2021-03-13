В Кыргызстане 8 процентов граждан не считают применение админресурса проблемой

По итогам опроса выяснилось, что 47 процентов респондентов не слышали о случаях, когда чиновники злоупотребляли своей должностью или ресурсами в пользу определенного кандидата или партии.
Но наибольшее число тех, кто знает о таком нарушении и слышал об использовании админресурса на выборах, проживает в Бишкеке (54 процента) и Нарынской области (51 процент). Из тех, кто слышал о подобных случаях, 52 процента респондентов узнали об этом от друзей и знакомых.
65 процентов считают, что злоупотребление административным ресурсом влияет на решение избирателей проголосовать за определенного кандидата, 8 процентов предпочли бы согласиться, а 6 процентов категорически не согласны с этим утверждением. Самая высокая доля, считающих, что нецелевое использование административного ресурса влияет на решение избирателей проголосовать за определенного кандидата, проживает в Нарынской (75 процентов), Ошской (71 процент) областях и в Бишкеке (70 процентов).
8 процентов граждан не согласны с тем, что злоупотребление админресурсом является проблемой.
73 процента видят в этом проблему, которая должна быть решена. Что касается подкупа, то эксперты обнаружили, что 38 процентов слышали о том, что голосами торгуют, 27 процентов — являлись свидетелями.
69 процентов респондентов считают, что подкуп может повлиять на волеизъявление, 98 процентов утверждают — подкуп недопустим.