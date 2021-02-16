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Власть

В бюджете Бишкека не предусмотрели средства на оплату интернет-услуг для школ

В бюджете Бишкека не предусмотрели средства на оплату интернет-услуг для школ. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам.

По словам начальника управления образования столичной мэрии, на оплату интернета для школ и детсадов Бишкека требуется 5 миллионов 220 тысяч сомов.

«Эти суммы должны включаться в разрезе каждого района, потому что школы и детсады финансируются из районных бюджетов. Но они не были включены, потому что нам бюджет утвердили в той же сумме, что и в прошлом году», — отметила Эльмира Иманалиева.

«Получается, опять эти расходы лягут на плечи родителей. Могли бы к нам обратиться, мы бы переадресовали бюджетной комиссии. Надеюсь, еще не поздно», — сказал депутат Казыбек Эргешев.

Эльмира Иманалиева ответила, что управление продолжает работу по вопросу включения расходов на оплату интернета. «Будем добиваться включения», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183631/
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