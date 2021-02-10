В Оше усилен контроль за соблюдением санитарных норм в общественном транспорте. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

По ее информации, это связано с открытием образовательных учреждений и увеличением потока горожан. В ходе рейда с участием вице-мэра города Асылбека Топчубаева проверено соблюдение санитарных норм в автобусах, троллейбусах и маршрутных такси.

Водителям, нарушившим карантинные нормы, сделаны замечания. Особое внимание при проведении рейдовых проверок уделялось наличию в пассажирском транспорте антисептических средств, соблюдению масочного режима и социального дистанцирования.







Проверки продолжатся.