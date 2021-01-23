Инаугурация Садыра Жапарова. Стрельба из пушек не потребует затрат

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Галина Байтерек прокомментировала вопрос использования артиллерийской военной техники на церемонии инаугурации главы государства.

Она напомнила, что церемония является мероприятием государственного уровня. Вступая в должность президента, Садыр Жапаров становится и главнокомандующим Вооруженными силами страны.

«Использование артиллерийской военной техники — один из атрибутов такого мероприятия и общепринятая практика. Следует особо отметить, что это не требует лишних затрат, так как артиллерийские расчеты в любом случае занимаются поддержанием уровня боевой подготовки в повседневном режиме. Согласно плану подготовки войск, военные артиллеристы проводят плановые занятия по боевой подготовке. Соответственно, дополнительных затрат в данном случае не будет», — отметила Галина Байтерек.

В социальных сетях опубликовали письмо акиму Октябрьского района Данияру Арпачиеву от военного коменданта Бишкекского гарнизона Данияра Исакова. В документе указано, что 25 января в 6.00 в парк имени Героя Советского Союза генерал-майора Даира Асанова ожидается заезд артиллерийской военной техники. Для съемки ГТРК примерно с 10.30 до 12.00 произведут орудийный салют.