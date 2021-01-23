13:03
USD 84.77
EUR 103.24
RUB 1.14
Власть

Инаугурация Садыра Жапарова. Стрельба из пушек не потребует затрат

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Галина Байтерек прокомментировала вопрос использования артиллерийской военной техники на церемонии инаугурации главы государства.

Она напомнила, что церемония является мероприятием государственного уровня. Вступая в должность президента, Садыр Жапаров становится и главнокомандующим Вооруженными силами страны.

«Использование артиллерийской военной техники — один из атрибутов такого мероприятия и общепринятая практика. Следует особо отметить, что это не требует лишних затрат, так как артиллерийские расчеты в любом случае занимаются поддержанием уровня боевой подготовки в повседневном режиме. Согласно плану подготовки войск, военные артиллеристы проводят плановые занятия по боевой подготовке. Соответственно, дополнительных затрат в данном случае не будет», — отметила Галина Байтерек.

В социальных сетях опубликовали письмо акиму Октябрьского района Данияру Арпачиеву от военного коменданта Бишкекского гарнизона Данияра Исакова. В документе указано, что 25 января в 6.00 в парк имени Героя Советского Союза генерал-майора Даира Асанова ожидается заезд артиллерийской военной техники. Для съемки ГТРК примерно с 10.30 до 12.00 произведут орудийный салют.

Ссылка: https://24.kg/vlast/180984/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Инаугурация Садыра Жапарова. Без залпов орудий не обойдется?
Выборы президента. Клара Сооронкулова обратилась в суд
Банкета не будет. Садыр Жапаров прокомментировал подготовку к инаугурации
Великобритания поздравила Садыра Жапарова с избранием на должность президента
Садыр Жапаров против неоправданных расходов, предусмотренных на его инаугурацию
Миллионы сомов на инаугурацию. Сколько президенты тратили на церемонию
Председатель ЦИК вручит Садыру Жапарову штандарт, нагрудный знак и удостоверение
Проспекты Манаса и Чуй перекрыли. Идет репетиция инаугурации президента
Уже готовы первые десять указов Садыра Жапарова
Смена власти. Кого успели отправить за решетку при Садыре Жапарове
Популярные новости
Уже готовы первые десять указов Садыра Жапарова Уже готовы первые десять указов Садыра Жапарова
Смена власти. Кого успели отправить за&nbsp;решетку при Садыре Жапарове Смена власти. Кого успели отправить за решетку при Садыре Жапарове
Скончалась супруга экс-министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева Скончалась супруга экс-министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева
Жители Кыргызстана самые богатые в&nbsp;Центральной Азии. Депутат о&nbsp;цене билета в&nbsp;РФ Жители Кыргызстана самые богатые в Центральной Азии. Депутат о цене билета в РФ
Бизнес
Макгрегор против Порье&nbsp;&mdash; на&nbsp;кону встреча с&nbsp;Хабибом. Смотрите в&nbsp;O!TV Макгрегор против Порье — на кону встреча с Хабибом. Смотрите в O!TV
Зимнее снижение по&nbsp;кредитам от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo; Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума»
Виртуальная накопительная карта&nbsp;&mdash; новый способ сделать покупки приятнее Виртуальная накопительная карта — новый способ сделать покупки приятнее
Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на&nbsp;склады &laquo;Спекулянта&raquo; Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на склады «Спекулянта»
23 января, суббота
12:49
Инаугурация Садыра Жапарова. Стрельба из пушек не потребует затрат Инаугурация Садыра Жапарова. Стрельба из пушек не потре...
12:36
В Бишкеке водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии
12:24
В ДУМК участились жалобы: школьниц в платках не пускают на уроки
12:00
Маршрутный бунт. Какой тариф устроил бы бишкекчан и почему
11:38
В Бишкеке инспекторы патрульной милиции задержали подозреваемых в разбое