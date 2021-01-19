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Власть

Беспорядки на месторождении Кара-Кече. 10 уголовных дел переданы в суд

В суд передано 10 уголовных дел, возбужденных после незаконного вывоза угля с месторождения Кара-Кече в октябре 2020 года. Об этом на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщил заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев.

По его словам, 6 дел по фактам беспорядков на угольном месторождении прекращены, 12 — на стадии расследования.

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«Общий ущерб во время беспорядков в октябре на месторождении Кара-Кече составил 986 тысяч сомов, удалось восстановить 585 тысяч сомов», — заявил он.

Напомним, по фактам противоправных деяний на государственном предприятии «Кыргызкомур» было зарегистрировано 25 заявлений, из них 19 раскрыто. 

Ранее сообщалось, что всего с месторождения похищено угля на 1 миллион сомов, а позже возвращено ГП «Кыргызкомур» топлива на 700 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180464/
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