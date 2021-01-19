09:12
USD 84.61
EUR 102.12
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

В ЦИК назвали кандидатов, кто получит назад залоговые деньги

ЦИК вернет залоговые деньги кандидатам в президенты, получившим один и более процентов голосов на досрочных выборах. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве. 

Уточняется, что свои деньги претенденты на главный государственный пост в стране получат после подведения официальных итогов. Их Центризбирком огласит до 24 января. Отмечено, что средства будут возвращены только после сдачи кандидатами отчета. Его сначала рассмотрит контрольно-ревизионная группа. 

На возврат средств могут рассчитывать Садыр Жапаров (79,2 процента), Адахан Мадумаров (6,78 процента), Бабыржан Тольбаев (2,36 процента), Арстанбек Мыктыбек (1,69 процента), Абдиль Сегизбаев (1,45 процента), Имамидин Ташов (1,18 процента) и Клара Сооронкулова (1 процент). 

Сумма залога составляла 1 миллион сомов. 

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180368/
просмотров: 636
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты разработали законопроект по возвращению залога партиям
Партия «Реформа» обратится в парламент и правительство. Просит вернуть залог
Выборы президента и референдум. ЦИК огласит итоги голосования до конца недели
Выборы и референдум. Итоги голосования аннулированы на восьми участках
Выборы и референдум. Правозащитники требуют реформировать ЦИК
Ручной подсчет голосов. Данные поступили со всех участков, итоги не изменились
ЦИК успеет огласить официальные итоги референдума до конца января
Наблюдатели советуют больше не объединять выборы и референдум
Ручной подсчет голосов. Явка на выборах и референдуме сравнялась
Национальный демократический институт прекратил сотрудничество с ОТРК
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;11-15 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 января
Кто станет оппозицией Садыру Жапарову Кто станет оппозицией Садыру Жапарову
Камчыбек Ташиев заявил, что спровоцировавшие беспорядки 9&nbsp;октября будут наказаны Камчыбек Ташиев заявил, что спровоцировавшие беспорядки 9 октября будут наказаны
Смертей от&nbsp;COVID-19&nbsp;в Кыргызстане гораздо больше. Вице-премьер о&nbsp;работе комиссии Смертей от COVID-19 в Кыргызстане гораздо больше. Вице-премьер о работе комиссии
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви В Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви
Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop
Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в&nbsp;бишкекском филиале Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в бишкекском филиале
&laquo;Мой Beeline&raquo;&nbsp;&mdash; приложение &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Play Market! «Мой Beeline» — приложение № 1 в Play Market!
19 января, вторник
09:00
Обогащение в $4 миллиона. ГКНБ задержал бывшего начальника управления Финпола Обогащение в $4 миллиона. ГКНБ задержал бывшего начальн...
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Во многих районах индекс качества «хороший»
08:50
За прошлый год водителей Бишкека оштрафовали почти на 317 миллионов сомов
08:45
Задержанный активист Мелис Аспеков отказывается давать показания
08:35
Жители Ананьево опасаются закрытия больницы и роддома
18 января, понедельник
23:55
Башни-небоскребы будущего построят в Китае
23:29
Школьники Узгенского района получили 10 персональных компьютеров