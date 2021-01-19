В ЦИК назвали кандидатов, кто получит назад залоговые деньги

ЦИК вернет залоговые деньги кандидатам в президенты, получившим один и более процентов голосов на досрочных выборах. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Уточняется, что свои деньги претенденты на главный государственный пост в стране получат после подведения официальных итогов. Их Центризбирком огласит до 24 января. Отмечено, что средства будут возвращены только после сдачи кандидатами отчета. Его сначала рассмотрит контрольно-ревизионная группа.

На возврат средств могут рассчитывать Садыр Жапаров (79,2 процента), Адахан Мадумаров (6,78 процента), Бабыржан Тольбаев (2,36 процента), Арстанбек Мыктыбек (1,69 процента), Абдиль Сегизбаев (1,45 процента), Имамидин Ташов (1,18 процента) и Клара Сооронкулова (1 процент).

Сумма залога составляла 1 миллион сомов.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.