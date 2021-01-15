08:53
USD 84.50
EUR 102.72
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Национальный демократический институт прекратил сотрудничество с ОТРК

Предвыборные дебаты кандидатов в президенты и представителей политических партий, которые проходили на ОТРК, оплачивались Национальным демократическим институтом США.

Из-за скандала в эфире 6 января, когда ведущие перебивали выступающих и вмешивались в процесс, занимаясь агитацией, НДИ прекратил сотрудничество с ОТРК. 

Напомним, в Кыргызстане прошли досрочные выборы главы государства. По предварительным данным, победу на них одержал Садыр Жапаров. А на референдуме по форме правления лидирует президентская модель госустройства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180036/
просмотров: 97
Версия для печати
Материалы по теме
Зачем нам премьер? Эксперты о возможных кандидатах на должность главы кабмина
Клара Сооронкулова намерена обжаловать в суде итоги президентских выборов
Стоит ли нам ждать осенью президентских выборов: вопрос пока открытый
Инаугурация Садыра Жапарова. Когда и где она пройдет, и кого пригласили
Выборы президента и референдум. ЦИК не будет тянуть с подведением итогов
Выборы президента. Если бы на участки пришли все, то был бы второй тур
Ручной подсчет голосов. Явка на выборах и референдуме еще снизилась
Вмешательства нет. Глава ЦИК прокомментировала заявление Адахана Мадумарова
Адахан Мадумаров считает, что ЦИК вступила в сговор с Садыром Жапаровым
ЕС приветствует проведение упорядоченных президентских выборов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане досрочные выборы президента и&nbsp;референдум. Что происходит сейчас В Кыргызстане досрочные выборы президента и референдум. Что происходит сейчас
Кыргызстан ждут новые выборы президента. Почему, объяснил эксперт Кыргызстан ждут новые выборы президента. Почему, объяснил эксперт
Кто мог&nbsp;бы стать премьер-министром Кыргызстана? Опрос Кто мог бы стать премьер-министром Кыргызстана? Опрос
О&nbsp;Бакиеве, Атамбаеве, Матраимове. О&nbsp;ком еще рассказал Садыр Жапаров журналистам О Бакиеве, Атамбаеве, Матраимове. О ком еще рассказал Садыр Жапаров журналистам
Бизнес
Со&nbsp;снижением курса доллара снизился тариф на&nbsp;природный газ Со снижением курса доллара снизился тариф на природный газ
Умный робот-пылесос для сухой и&nbsp;влажной уборки дома. Теперь в&nbsp;O!Store Умный робот-пылесос для сухой и влажной уборки дома. Теперь в O!Store
Платите за&nbsp;электроэнергию без комиссии в&nbsp;центрах продаж MegaCom Платите за электроэнергию без комиссии в центрах продаж MegaCom
Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
15 января, пятница
08:52
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 833 человека, 278 — в тяжелом состоянии В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 833 человека, 278 —...
08:51
В Кыргызстане выявили 134 случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 82 857
08:47
Национальный демократический институт прекратил сотрудничество с ОТРК
08:43
Чиновница, восстановленная на работе по решению суда, не получила свои деньги
08:21
Милиционеры рассказали школьникам об опасности железнодорожных путей
14 января, четверг
23:55
Древнейший в мире наскальный рисунок нашли в Индонезии
23:31
В Токмаке милиционеры проверяют ранее судимых за квартирные кражи людей
23:10
Нейросеть заменила всех участников «Голубого огонька» на Николаса Кейджа
22:32
Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения COVID-19