В парламенте определятся с претендентом на пост премьера после инаугурации

В коалиции парламентского большинства кандидатуры на пост премьер-министра пока не обсуждаются. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше.

По данным источников, лидеры альянса склоняются к тому, что должность главы кабмина достанется нынешнему и. о. главы кабмина Артему Новикову.

«Другие претенденты пока не обсуждаются. Коалиция выберет премьера после инаугурации Садыра Жапарова», — отметили в парламенте.

Эксперты считают это назначение на текущем этапе развития событий непринципиальным. Новый премьер, по сути, станет техническим. После проведения парламентских выборов правительство по закону уйдет в отставку. Новый кабинет министров будет сформирован заново.

Ранее депутат Омурбек Текебаев заявлял, что полномочия премьер-министра Садыр Жапаров обязан сложить до церемонии вступления в должность.

По предварительным результатам на плебисците лидирует «президентская форма» — 81,54 процента голосов (по данным АСУ, 80,93 процента). На выборах — Садыр Жапаров с 79,28 процента (по подсчетам автоматически считывающих урн, он набрал 79,16 процента).

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.