Текебаев: Садыр Жапаров должен сложить полномочия премьера до инаугурации

Садыр Жапаров обязан сложить полномочия премьер-министра до церемонии вступления в должность президента, заявил 24.kg Омурбек Текебаев.

По его словам, инаугурация вновь избранного главы государства должна пройти в течение месяца после оглашения ЦИК официальных итогов выборов.

«Согласно действующей редакции Конституции, президент не может совмещать функции премьера. Ни на минуту, ни на секунду. Поэтому Садыр Жапаров должен официально уйти в отставку с поста главы кабмина. Далее коалиция парламентского большинства в течение 15 дней должна определиться с новой кандидатурой премьер-министра и сформировать правительство. Состав кабинета и премьер-министра утверждает Жогорку Кенеш», — пояснил Омурбек Текебаев.

Он напомнил, что Артем Новиков, исполняющий сейчас обязанности главы кабмина, находиться с этой приставкой вечно не может.

Ранее заведующий отделом информационного обеспечения аппарата правительства Бактыбек Рысалиев сказал журналистам, что Садыр Жапаров передаст полномочия премьера после инаугурации.

10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления. По предварительным данным, Садыр Жапаров лидирует с большим отрывом.