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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Ручной подсчет голосов. Явка на выборах и референдуме еще снизилась

В Кыргызстане продолжается ручной пересчет избирательных бюллетеней после завершившихся досрочных выборов президента и референдума по определению формы правления в стране. После его окончания подведут официальные итоги выборов.

По данным информационной системы ЦИК, на 9.40 данные не поступили только с 35 участков, причем 34 из них расположены за рубежом.

При ручном подсчете снизилась явка. На президентских выборах она составила 39,04 процента (по данным АСУ — 39,27 процента), на референдуме — 38,92 процента (по данным АСУ — 39,43 процента).

По предварительным результатам, расклад сил не изменился. На плебисците лидирует вариант «президентская форма» — 81,54 процента голосов (по данным АСУ — 80,93 процента), на выборах — Садыр Жапаров с 79,28 процента (по подсчетам автоматически считывающих урн он набрал 79,16 процента).

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179774/
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