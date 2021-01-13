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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Референдум по принятию новой Конституции должен пройти до выборов в парламент

Референдум по принятию проекта новой редакции Конституции должен пройти до выборов в парламент. Член ЦИК Кайрат Осмоналиев объяснил 24.kg почему.

По его словам, седьмой созыв будет избираться, согласно предлагаемым поправкам в Основной закон, по смешанной системе.

«То есть парламент будет наполовину состоять из депутатов, выбранных по мажоритарной системе, другая часть кандидатов пройдет по партийным спискам. В новой версии Конституции эти правила формирования Жогорку Кенеша закреплены. Поэтому мы должны будем провести плебисцит до мая», — сказал Кайрат Осмоналиев.

Ранее, напомним, Садыр Жапаров заявил журналистам, что референдум состоится до июня 2021 года, а парламентские выборы — в мае.

Еще один член Центризбиркома Тынчтык Шайназаров заявил, что, вероятнее всего, местные выборы проведут в один день с плебисцитом — 12 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179750/
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