Выборы президента. Если бы на участки пришли все, то был бы второй тур

В Кыргызстане 10 января прошли досрочные выборы президента. Явка на них оказалась рекордно низкой. По данным ЦИК, при ручном подсчете она составила 34,71 процента (по данным АСУ — 39,27 процента), на референдуме — 33,86 процента (по данным АСУ — 39,43 процента).

Многие предпочли не ходить на избирательные участки, посчитав, что от их голоса исход выборов не зависит. На самом деле это не так.

Если бы на выборы пришли все избиратели, то скорее всего был второй тур.

Сравнение количества голосов не с числом фактически проголосовавших, а общим количеством избирателей показало, что даже лидер гонки ни в целом по стране, ни в региональном разрезе не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов.

24.kg проанализировало данные по пятерке лидеров президентской гонки. Расклад по итогам голосования сейчас и при 100-процентной явке избирателей отличается в разы.

Использованы данные АСУ по состоянию на 12 января 2021 года.

Официально в выборах могли участвовать 3 миллиона 563 тысячи 574 избирателя, но на участки пришли только 1 миллион 416 тысяч 485.

Садыр Жапаров

Победитель президентской гонки обошел своих соперников с огромным отрывом. За него проголосовали 78,74 процента человек, пришедших на избирательные участки.

«Меньшинство должно подчиняться голосу большинства», — заявил журналистам в день выборов Садыр Жапаров.

Но если бы свой гражданский долг исполнили все, кто обладает правом голосовать, то он набрал бы только треть голосов избирателей. А это явно не большинство.

Даже в Иссык-Кульской области, где у Садыра Жапарова подавляющее большинство голосов, в случае 100-процентной явки у него не было бы и 50-процентного одобрения земляков.

По официальным данным, меньше всего Садыр Жапаров набрал голосов в Бишкеке. Если бы на участки пришли все избиратели, зарегистрированные в столице, то у него было бы чуть больше одной пятой голосов.

Адахан Мадумаров

В родной для Садыра Жапарова Иссык-Кульской области Адахан Мадумаров не вошел даже в первую пятерку кандидатов в президенты. Такая же ситуация и в Нарынской области.

Наибольшее количество голосов Адахан Мадумаров набрал в Баткенской (15,67 процента) и Ошской (10,17 процента) областях.

Бабыржан Тольбаев

Интересно, что Бабыржан Тольбаев хоть и оказался на третьей строчке по итогам голосования по республике, в регионах не особо известен избирателям. По итогам голосования в Иссык-Кульской области он уступил третью строчку экс-судье Конституционной палаты Кларе Сооронкуловой, в Оше — Мыктыбеку Арстанбеку. А в Баткенской области и вовсе оказался только шестым.

Зато в Бишкеке Бабыржан Тольбаев оказался на втором месте, опередив Адахана Мадумарова — главного соперника Садыра Жапарова.

Мыктыбек Арстанбек

В Бишкеке Мыктыбек Арстанбек оказался крайне непопулярен. Он не вошел даже в первую десятку по итогам голосования. Зато в Оше и Джалал-Абадской области он оказался на третьей строчке, сразу после Садыра Жапарова и Адахана Мадумарова.

Не жалуют его и в Чуйской области, где Мыктыбек Арстанбек оказался только 11-м.

Абдиль Сегизбаев

Экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев наилучшие результаты показал в Бишкеке, Чуйской и Нарынской областях. Но в большинстве регионов ему не удалось набрать и 1 процента голосов.

Наихудший результат у Абдиля Сегизбаева в Ошской и Баткенской областях. Там за него отдали свои голоса только 0,12 процента проголосовавших. Если бы на участки пришли все избиратели, то результат был бы еще ниже — всего пять сотых процента.

Против всех

Стоит отметить и тот факт, что большинство из желающих стать президентом набрали гораздо меньше голосов, чем проголосовало против всех кандидатов. По итогам подсчета голосов через автоматически считывающие урны (АСУ) этот пункт на шестом месте.

Самый высокий показатель голосования против всех кандидатов в Иссык-Кульской области — четвертое место.