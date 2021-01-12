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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Президент Узбекистана поздравил Садыра Жапарова и пригласил посетить РУз

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост президента Кыргызстана. Об этом сообщили в предвыборном штабе кандидата.

Уточняется, что глава Узбекистана выразил уверенность, что под руководством Садыра Жапарова Кыргызстан преодолеет стоящие перед ним трудности и проведет успешную программу по укреплению государственности, национального единства и устойчивого роста социально-экономического развития страны.

Шавкат Мирзиеев пригласил Садыра Жапарова посетить с официальным визитом Узбекистан.

Стороны договорились определить сроки визита по дипломатическим каналам.

Напомним, в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента. По предварительным данным, победу на них одержал Садыр Жапаров.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/179604/
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