Талант Мамытов встретился с международными наблюдателями

Исполняющий обязанности президента Талант Мамытов встретился с главами миссий международных наблюдателей, которые вели мониторинг проведения президентских выборов и референдума по определению формы правления в стране. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Во встрече участвовали главы миссий международных наблюдателей от СНГ, ШОС, Парламентской ассамблеи ОДКБ, ССТГ, ТюркПА, Организации исламского сотрудничества, ЦИК Российской Федерации, ЦИК Узбекистана. Талант Мамытов особо подчеркнул, что были предприняты все меры для того, чтобы выборы и референдум прошли мирно, открыто и справедливо.

«Для всех кандидатов в президенты были созданы одинаковые условия для проведения агитационной кампании, а для граждан не было никаких препятствий выражения политических позиций и взглядов», — сказал и. о. президента.

Талант Мамытов выразил признательность присутствующим за активное участие в выборном процессе в качестве международных наблюдателей, что является своего рода поддержкой усилиям народа Кыргызстана по возвращению в правовое русло, активизации общественно-политической и социально-экономической жизни в стране.

«Представители международных наблюдателей поздравили Таланта Мамытова с успешным проведением выборов, подчеркнув высокий организационный уровень избирательного процесса. Отмечено, что не было зафиксировано грубых нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление избирателей, выборы президента и референдум прошли прозрачно, а при выявлении нарушений в ходе голосования принимались оперативные меры со стороны ответственных лиц», — говорится в сообщении.

Они добавили, что за короткое время государственным органам страны удалось сделать многое для организации выборов на высоком уровне, несмотря на сложные экономическую и эпидемиологическую ситуации.

Талант Мамытов подчеркнул важность оценки международных наблюдателей, отметив, что все озвученные пожелания и рекомендации будут внимательно изучены.