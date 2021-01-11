В миссии наблюдателей ОБСЕ назвали нарушения, выявленные на выборах

В миссии наблюдателей ОБСЕ рассказали о негативных моментах прошедших внеочередных выборов президента.

«Вчера мы увидели в целом хорошо организованный процесс. Но, если Кыргызстан собирается соответствовать чаяниям своего народа о развитии демократии, абсолютно честная конкуренция на равных условиях имеет решающее значение. Здесь этого не было», — отметил Питер Юэль-Йенсен.

При этом наблюдатели заявляют, что в день выборов тайна голосования не всегда соблюдалась. Были случаи, когда игнорировались меры безопасности в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, усилия по предотвращению подкупа голосов путем запрета избирателям временно менять свой адрес для голосования создали препятствия для участия в выборах около 300 тысяч граждан.

«С момента последних президентских выборов в правовую базу несколько раз вносились поправки с учетом некоторых предыдущих рекомендаций БДИПЧ. Однако законы о выборах и референдуме выявили пробелы и неясности, требующие регулирования», — говорится в заявлении миссии.

В ОБСЕ также считают, что во время президентской кампании политических дебатов было мало, и в основном обсуждались личности кандидатов.

«Политическая среда в последнее время быстро изменилась, но с самого начала было ясно, что на этих выборах доминировал Садыр Жапаров, чья известность и финансирование затмили все остальные. В то время как Кыргызстан ранее отличался в регионе уровнем политических дебатов, дискуссии были больше сосредоточены на личностях, чем на программах, что может объяснить относительно низкую явку, которую мы наблюдали», — уверен глава делегации парламентской ассамблеи ОБСЕ Рейнхольд Лопатка.