Лидер России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава РФ отметил, что отношения между странами носят характер стратегического партнерства и союзничества, накоплен большой опыт плодотворного сотрудничества в различных областях, конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-кыргызских связей. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Кыргызстане завершились досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления.