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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Генсек Тюркского совета Багдад Амреев поздравил Садыра Жапарова с победой

Генеральный секретарь Совета Сотрудничества тюркоязычных стран Багдад Амреев поздравил Садыра Жапарова с победой на досрочных президентских выборах. Об этом он заявил на своей официальной странице в Instagram.

«Братский кыргызский народ избрал нового президента. Я принял с радостью безоговорочную победу уважаемого Садыра Нургожо уулу. От чистого сердца поздравляю его с этим достижением», — сказал Багдад Амреев.

Он напомнил, что в первые дни после политических событий в стране встречался с Садыром Жапаровым и обсуждали политическую стабильность, соблюдение законности.

«Основная часть турецкого мира тогда пожелала кыргызскому народу мира, единства, дружбы и спокойствия. Мы верим, что Садыр Жапаров как новоизбранный президент КР будет исполнять эту миссию с высоким достоинством и честью. Также надеемся, что он укрепит традиционные отношения между турецкими государствами и сделает уверенный шаг в будущее», — заключил генсек Тюркского совета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179499/
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