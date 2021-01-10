Кина не будет. Обещанный концерт на площади Ала-Тоо не состоялся

На центральной площади Ала-Тоо сегодня должен был состояться концерт, посвященный победе Садыра Жапарова в президентской гонке.

Однако на мероприятие не собралось большого числа людей. Концерт перенесен на завтра.

Примерно 20 человек прибыли к памятнику Айкол Манасу в 19.00, установили музыкальную технику и включали музыку. Однако, простояв несколько часов, молодые люди загрузили колонки в машину и уехали.

Владельцы аппаратуры сказали, что вернутся на площадь Ала-Тоо завтра в 11.00.

Фото — скриншот с веб-камеры на площади Ала-Тоо. Концерт на площади отменен

Напомним, что сегодня в республике прошли досрочные выборы главы государства и плебисцит по определению формы правления.

По предварительным данным АСУ, с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. У него 79,2 процента. За президентскую форму правления проголосовали 81,22 процента.

Сведения обновляются в режиме реального времени. Окончательные итоги будут подведены не позднее 20 дней со дня голосования.