Кина не будет. Обещанный концерт на площади Ала-Тоо не состоялся

На центральной площади Ала-Тоо сегодня должен был состояться концерт, посвященный победе Садыра Жапарова в президентской гонке.
Однако на мероприятие не собралось большого числа людей. Концерт перенесен на завтра.
Владельцы аппаратуры сказали, что вернутся на площадь Ала-Тоо завтра в 11.00.
Напомним, что сегодня в республике прошли досрочные выборы главы государства и плебисцит по определению формы правления.
По предварительным данным АСУ, с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. У него 79,2 процента. За президентскую форму правления проголосовали 81,22 процента.
Сведения обновляются в режиме реального времени. Окончательные итоги будут подведены не позднее 20 дней со дня голосования.