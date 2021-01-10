Выборы президента. Равшан Джеенбеков признал итоги выборов

Бывший депутат и кандидат в президенты Равшан Джеенбеков, комментируя предварительные итоги президентских выборов журналистам, отметил, что цифры, поступающие с автоматических считывающих урн, реальные.

По его словам, в некоторых данных есть сомнительные моменты, однако в целом цифры действительные.

«Воспринимаю предварительные сведения с АСУ как реальные. Но сейчас еще продолжают поступать данные. Я останусь в политике, буду продолжать продвигать свои идеи и позицию. Большое доверие к лидеру страны не решит все проблемы, это может привести к серьезному противостоянию. Большое доверие может стать причиной больших проблем», — сказал Равшан Джеенбеков.

Напомним, что сегодня в республике прошли досрочные выборы главы государства и плебисцит по определению формы правления.

По предварительным данным АСУ, с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. У него 79,2 процента. За президентскую форму правления проголосовали 81,22 процента.

Сведения обновляются в режиме реального времени. Окончательные итоги будут подведены не позднее 20 дней со дня голосования.