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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

МВД: В ходе избирательной кампании возбуждено семь уголовных дел

В Кыргызстане обстановка на избирательных участках стабильная. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Улан Ниязбеков.

По его словам, охрану общественного порядка осуществляли более 11 тысяч милиционеров.

«Мы благодарим милиционеров, ветеранов органов внутренних дел, сотрудников местного самоуправления и дружинников, которые находятся на местах. В ходе избирательной кампании было зарегистрировано 78 материалов, из которых по 71 были приняты решения. Также из этого количества возбуждены семь уголовных дел и два проступка. Сегодня с 8.00 до 20.00 органы внутренних дел в журнале учета информации зарегистрировали 24 обращения. Сейчас обстановка стабильная, милиционеры в усиленном режиме продолжают работать», — сказал Улан Ниязбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179425/
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