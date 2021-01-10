20:46
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Второго тура не будет. По предварительным данным, лидирует Садыр Жапаров

В Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.

По данным АСУ, голоса избирателей распределились следующим образом:

Садыр Жапаров — 79,5 процента;

Канат Исаев — 0,6 процента;

Арстанбек Мыктыбек — 1,53 процента;

Клара Сооронкулова — 0,93 процента;

Имамидин Ташов — 1,21 процента;

Абдиль Сегизбаев — 1,41 процента;

Адахан Мадумаров — 6,52 процента;

Аймен Касенов — 0,87 процента;

Улукбек Кочкоров — 0,7 процента;

Женишбек Байгуттиев — 0,09 процента;

Эльдар Абакиров — 0,45 процента;

Курсан Асанов — 0,49 процента;

Арстанбек Абдылдаев — 0,08 процента;

Равшан Джеенбеков — 0,19 процента;

Бактыбек Калмаматов — 0,53 процента;

Бабыржан Тольбаев — 2,1 процента;

Каныбек Иманалиев — 0,16 процента.

Против всех проголосовали 1,25 процента.

Отметим, что Садыр Жапаров лидирует с большим отрывом. Таким образом, поскольку один кандидат получил больше 50 процентов голосов, по предварительным данным, второго тура не будет.

Ссылка: https://24.kg/vlast/179417/
просмотров: 421
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане завершились выборы президента и референдум по форме правления
В Кыргызстане досрочные выборы президента и референдум. Что происходит сейчас
Милиция проверяет информацию о массовом заселении спортсменов в отель «Достук»
На площади Ала-Тоо все готово к празднованию победы Садыра Жапарова на выборах
Выборы президента и референдум. В Красноярске подвели итоги голосования
Выборы президента и референдум. Звезды шоу-бизнеса рассказали, как голосовали
Выборы президента и референдум. В Иркутске завершилось голосование
Выборы президента и референдум. Глава ЦИК прокомментировала отмену формы № 2
На 18.00 на выборах президента проголосовало 33 процента избирателей
В Южной Корее голосование завершилось. Лидирует Садыр Жапаров
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане досрочные выборы президента и&nbsp;референдум. Что происходит сейчас В Кыргызстане досрочные выборы президента и референдум. Что происходит сейчас
Стало известно имя кандидата в&nbsp;президенты, чью жену обвиняют в&nbsp;мошенничестве Стало известно имя кандидата в президенты, чью жену обвиняют в мошенничестве
На&nbsp;Сахалине завершилось голосование на&nbsp;выборах. Лидируют Жапаров и&nbsp;Мадумаров На Сахалине завершилось голосование на выборах. Лидируют Жапаров и Мадумаров
Выборы президента и&nbsp;референдум. В&nbsp;ЦИК поступило 20&nbsp;сообщений о&nbsp;нарушениях Выборы президента и референдум. В ЦИК поступило 20 сообщений о нарушениях
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
10 января, воскресенье
20:43
Предварительные итоги: 81,52 процента поддержали президентскую форму правления Предварительные итоги: 81,52 процента поддержали презид...
20:41
Второго тура не будет. По предварительным данным, лидирует Садыр Жапаров
20:22
В Кыргызстане завершились выборы президента и референдум по форме правления
20:13
В Казахстане тоже выборы: голосуют за новый состав нижней палаты парламента
20:11
В Кыргызстане досрочные выборы президента и референдум. Что происходит сейчас