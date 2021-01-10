Второго тура не будет. По предварительным данным, лидирует Садыр Жапаров

В Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.

По данным АСУ, голоса избирателей распределились следующим образом:

Садыр Жапаров — 79,5 процента;

Канат Исаев — 0,6 процента;

Арстанбек Мыктыбек — 1,53 процента;

Клара Сооронкулова — 0,93 процента;

Имамидин Ташов — 1,21 процента;

Абдиль Сегизбаев — 1,41 процента;

Адахан Мадумаров — 6,52 процента;

Аймен Касенов — 0,87 процента;

Улукбек Кочкоров — 0,7 процента;

Женишбек Байгуттиев — 0,09 процента;

Эльдар Абакиров — 0,45 процента;

Курсан Асанов — 0,49 процента;

Арстанбек Абдылдаев — 0,08 процента;

Равшан Джеенбеков — 0,19 процента;

Бактыбек Калмаматов — 0,53 процента;

Бабыржан Тольбаев — 2,1 процента;

Каныбек Иманалиев — 0,16 процента.

Против всех проголосовали 1,25 процента.

Отметим, что Садыр Жапаров лидирует с большим отрывом. Таким образом, поскольку один кандидат получил больше 50 процентов голосов, по предварительным данным, второго тура не будет.