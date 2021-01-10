Второго тура не будет. По предварительным данным, лидирует Садыр Жапаров

В Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.
По данным АСУ, голоса избирателей распределились следующим образом:
Садыр Жапаров — 79,5 процента;
Канат Исаев — 0,6 процента;
Арстанбек Мыктыбек — 1,53 процента;
Клара Сооронкулова — 0,93 процента;
Имамидин Ташов — 1,21 процента;
Абдиль Сегизбаев — 1,41 процента;
Адахан Мадумаров — 6,52 процента;
Аймен Касенов — 0,87 процента;
Улукбек Кочкоров — 0,7 процента;
Женишбек Байгуттиев — 0,09 процента;
Эльдар Абакиров — 0,45 процента;
Курсан Асанов — 0,49 процента;
Арстанбек Абдылдаев — 0,08 процента;
Равшан Джеенбеков — 0,19 процента;
Бактыбек Калмаматов — 0,53 процента;
Бабыржан Тольбаев — 2,1 процента;
Каныбек Иманалиев — 0,16 процента.
Против всех проголосовали 1,25 процента.
Отметим, что Садыр Жапаров лидирует с большим отрывом. Таким образом, поскольку один кандидат получил больше 50 процентов голосов, по предварительным данным, второго тура не будет.