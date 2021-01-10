Выборы президента и референдум. В Красноярске подвели итоги голосования

В Красноярске завершилось голосование на досрочных президентских выборах и референдуме по определению формы правления в Кыргызстане. Большинство голосов кыргызстанцы, находящиеся в этом российском городе, отдали за Садыра Жапарова.

За него проголосовали 292 избирателя. Адахан Мадумаров набрал 91 голос. Общее число зарегистрированных в списке составило 1 тысяча 609 человек. Проголосовали 407 человек.

Всего за рубежом организовано 48 участков в 28 странах. Первым в 3.00 по бишкекскому времени открылся участок в Южно-Сахалинске, а завершится голосование в Вашингтоне 11 января в 6.00 (по Бишкеку).

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.