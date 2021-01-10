В городе Ош журналиста не пустили на избирательный участок

В Оше журналиста не пустили на избирательный участок № 5555. Об этом сообщили местные СМИ.

По их данным, председатель указанного участка Айжан Женишбек кызы потребовала «разрешительный листок», который представитель СМИ должна была якобы заранее получить в избирательном пункте № 5555.

«В начале председатель сказала, что нет разрешений. Я несколько раз повторила, что есть. 2-3 раза она меня выпроводила из участка, сказав, что нельзя заходить. После того как подошли другие журналисты и сказали, что представители СМИ законно имеют право освещать процесс выборов, разрешила. Позже выяснилось, что в тот момент, когда я пришла, не работала электронная урна», — рассказала журналист.