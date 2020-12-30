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Власть

Артем Новиков: Экономические реформы требуют новых подходов

«Экономические реформы требуют новых подходов», — заявил и. о. премьер-министра Артем Новиков на заседании Совета по экономическим реформам.

В ходе третьего заседания совета рассмотрены доработанные проекты концепций по устранению излишних административных барьеров в строительной сфере, по созданию на местном уровне стимулирующих механизмов поддержки бизнеса и развитию соответствующей инфраструктуры и по упрощению и сокращению процедур трансформации земель для реализации инвестиционных проектов и развития промышленных предприятий, а также проект Концепции по созданию открытого рынка электроэнергии.

По итогам обсуждений одобрены проекты Концепции по устранению излишних административных барьеров в строительной сфере и по упрощению и сокращению процедур трансформации земель для реализации инвестиционных проектов и развития промышленных предприятий. Кроме того, даны поручения по дальнейшей доработке оставшихся проектов концепций для рассмотрения на очередном заседании Совета по экономическим реформам 12 января 2021 года.

«Важно обеспечить качественную и оперативную работу рабочих групп по выработке необходимых проектов по экономическим реформам. Работать по прежним принципам — это стоять на одном месте без какого-либо прогресса. Разрабатываемые рабочими группами концепции после утверждения совета должны быть последовательно реализованы, что приведет к достижению практических результатов в экономике и социальной сфере», — отметил Артем Новиков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178516/
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