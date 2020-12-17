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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Цифра дня. 689 миллионов сомов потратят на президентские выборы

На подготовку и проведение досрочных выборов президента Центризбирком потратит 688 миллионов 961 тысячу 237 сомов. Корректировка сметы утверждена на заседании ЦИК.

Изначально смета составлена в размере 686 миллионов 451 тысячи 337 сомов. Увеличение расходов на 2 миллиона 509 тысяч 900 сомов произошло из-за открытия дополнительных 16 избирательных участков в Москве, Тюмени, Кызыл-Кие, Оше, Кадамджайском, Ноокенском, Кара-Суйском и Ноокатском районах.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года. В президентской гонке участвуют 18 человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176974/
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