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Власть

Директоров бишкекских школ анонимно будут оценивать учителя, родители и ученики

Директоров бишкекских школ анонимно будут оценивать учителя, родители и ученики. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

Депутаты подняли вопрос ротации руководителей учебных заведений. В частности, Кабулжан Юсупов отметил, что если директор выходит на пенсию, то может быть помощником и готовить молодежь. Адиса Имангазиева предложила разработать положение по ротации директоров через определенное время в обязательном порядке.

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«Директор должен через четыре-пять лет менять школу, нужно положение, чтобы не так было больно, чтобы они были морально подготовлены. Мы столько лет поднимаем вопрос, почему не делают ротацию? Предлагаем, если хороший директор, он должен и следующую школу поднять. Но они болезненно принимают», — заметила она.

Вице-мэр Айжан Чыныбаева сказала, что сформирован онлайн-опрос. «Там и учителя будут оценивать деятельность директора, и ученики, и родители. Будет три объективные оценки. Мы потом поделимся результатами. Вопрос ротации директоров важный», — добавила она.

Спикер Жаныбек Абиров заявил, что до начала онлайн-опроса мэрия уже знает ответ. «Он будет положительным. Ни один ученик не скажет ничего плохого», — сказал он.

Айжан Чыныбаева подчеркнула, что опрос будет анонимным, данных родителей или учеников не будет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176735/
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