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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. В день голосования будут функционировать 2 тысячи 473 участка

В день голосования 10 января 2021 года будут функционировать 2 тысячи 473 участка. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что в Бишкеке будет открыто 228 участков, в Оше — 80, Ошской области — 512, Чуйской — 406, Джалал-Абадской — 449, Иссык-Кульской — 248, Нарынской — 171, Баткенской — 217, Таласской — 117. За рубежом — 45 УИК.

По словам главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой, увеличился и список избирателей — на 29 тысяч по сравнению с парламентскими выборами. «Но в Бишкеке и Оше произошел отток из-за исключения формы № 2. В Бишкеке — минус около 80 тысяч, в Оше — около 30 тысяч. Во всех остальных городах наблюдается, напротив, приток электората», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Отметим, что сегодня стартовала агитационная кампания. Она завершится в 8.00 9 января 2021-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176728/
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