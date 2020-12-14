Референдум по форме правления. Текст бюллетеня могут утвердить до 30 декабря

Текст бюллетеня для проведения референдума по определению формы правления ЦИК может утвердить до 30 декабря включительно.

Как пояснил 24.kg член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев, законопроект принят и подписан. Он вступил в силу, и ЦИК начинает подготовку.

«У нас есть время до 30 декабря утвердить бюллетень. Вопросы разработчиком инициативы уже сформулированы, поэтому, вероятно, мы решим вопрос к 20 декабря. Календарный план и смету примем на следующей неделе. Мы также должны зарегистрировать группы за и против. Агитацию можно начинать с момента вступления закона в силу», — отметил Кайрат Осмоналиев.

Он предупредил, что депутатам и чиновникам по закону агитировать нельзя. Что касается разъяснительной работы, что из себя представляет парламентская или президентская модель, то госслужащим проводить ее также нежелательно.

Закон о назначении референдума вступил в силу 11 декабря 2020 года.

Документом предусматривается проведение всенародного голосования на всей территории страны в воскресенье, 10 января 2021 года, в один день с досрочными выборами президента.

На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления Кыргызской Республики:

— президентская республика,

— парламентская республика,

— против всех вариантов.