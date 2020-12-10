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Власть

Депутаты приняли поправки в бюджет Кыргызстана на 2020 год

Депутаты Жогорку Кенеша одобрили поправки в бюджет Кыргызстана на 2020 год. Решение приняли сегодня на заседании.

В предлагаемом проекте по внесению изменений в республиканский бюджет 2020 года существенные поправки. Так, доходная часть республиканского бюджета на 2020-й прогнозируется в сумме более 139 миллиардов сомов, расходная — более 169 миллиардов сомов. Дефицит бюджета — около 29 миллиардов сомов.

Законопроект приняли сразу во втором и третьем чтениях. После подписания и. о. президента он вступит в силу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176296/
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