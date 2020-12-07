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Власть
Сюжет: COVID-19

Талант Мамытов предложил председателю Госдумы РФ увеличить количество авиарейсов

И. о. президента спикер парламента Кыргызстана Талант Мамытов встретился с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Жогорку Кенеша.

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По ее данным, они обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия и сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Талант Мамытов отметил высокий уровень партнерства по межпарламентской линии и стремление кыргызской стороны к сохранению и наращиванию достигнутой динамики взаимодействия.

«Взаимные визиты на высоком уровне и встречи в рамках Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентами двух стран являются подтверждением намеренности сторон наращивать межпарламентское взаимодействие в интересах и во благо наших дружественных народов», — сказал он.

И. о. главы государства также отметил, что пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в программу совместных мероприятий в рамках Перекрестного года КР и РФ. В связи с этим он выступил с предложением актуализировать оставшиеся мероприятия с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации и проведения церемонии его закрытия в 2021-м в Кыргызстане.

Кыргызская сторона обратилась с просьбой рассмотреть возможность увеличения количества регулярных авиа- и железнодорожных сообщений с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований.

Талант Мамытов подчеркнул, что выполняемые регулярные и чартерные авиарейсы не покрывают существующую потребность граждан. «Возникает необходимость увеличения количества совершаемых регулярных авиарейсов между нашими государствами либо снятия ограничений на пассажирские перевозки на чартерные рейсы. Авиакомпании Кыргызстана вынуждены выполнять рейсы в Россию без коммерческой загрузки, что негативно отражается на стоимости авиабилетов», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175852/
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